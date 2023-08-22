小編今（22）日精選5件不可不知的國內外財經大事。生成式AI成全球各國軍備新勢力，繼沙烏地阿拉伯擬斥資130億美元擴增投資後，英國政府為了趕上歐美腳步並在全球AI產業搶得優勢，將斥資高達1億英鎊（約1.3億美元）向輝達採購數千顆AI晶片。法人指出，預料緯創、技嘉、奇鋐及Supermicro等可望受惠。

【1】AI軍備競賽 英1億英鎊參戰

英國政府近日已透過「英國研發創新中心」與輝達、超微、英特爾等晶片大廠接洽，希望盡快為首相蘇納克提出的AI研發計畫採購必要資源，但外界質疑英國政府只花1億英鎊採購輝達晶片完全不夠用，呼籲財務大臣杭特（Jeremy Hunt）分配更多資金支持AI計畫。

【2】長榮本月拋售長榮航 獲利逾62億元

長榮集團四兄弟和平分家的輪廓越見清晰，長榮21日以鉅額交易轉讓長榮航32萬5,402張，再加上8月14日處分5萬張，合計處分利益達62.55億元，以股本211.64億元計，將貢獻每股稅後純益（EPS）達2.95元，預計第三季入帳。適逢美洲線運價明顯反彈，法人估前三季EPS將超過10元。

【3】國人猛換匯！日圓交易 連17個月破千億元

日圓匯率自今年5月起相對維持低點，加上暑假是國人赴日旅遊旺季，日圓換匯量持續增加。據財金公司統計，上半年外幣結算平台的日圓交易值總計達新台幣8,385.64億元，創有統計以來的歷年同期新高，同時連續17個月交易破千億元。

【4】全球央行年會 聚焦鮑爾演說

傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將在美東時間24日登場，外界目光將聚焦在美國聯準會主席（Fed）鮑爾25日發表的演說。經濟學家預期他將釋出鷹鴿並陳訊息，一方面暗示升息循環已接近終點，但鑒於通膨仍高出目標，將繼續維持限制性利率一段時間。

【5】全球半導體設備投資 急踩煞車

擔憂中國大陸景氣放緩，令半導體大廠對投資的態度轉趨謹慎。全球十大半導體製造商2023年製造設備投資額預估將是四年來首度下滑，且減幅恐創十年來最大。

《日經新聞》（Nikkei）近日彙整美國、歐洲、日本、韓國與台灣等地全球十大半導體廠設備投資計畫後發現，這些公司今年投資額預估將年減16％至1,220億美元。顯示全球晶片市場持續疲弱，促使這些半導體巨擘在設備投資方面急踩煞車。