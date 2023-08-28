小編今（28日）精選5件不可不知的國內外財經大事。六大外資調高輝達目標價，先前引起市場關注的「千元」目標價似乎不再是夢，甚至已經出現1600美元的驚人數字，整體而言，外資已有共識認為輝達有能力突破600美元，挑戰800美元。此外，台股AI族群上周沒有跟著輝達大漲，反而出現利多出盡狀況，外資圈人士點出最大問題在於股價漲多，但AI是大趨勢沒有變化，只要籌碼沉澱及總體經濟變數淡化就有反彈機會。

【1】6大外資齊喊買輝達

台股25日受到美股回檔影響，終場重挫1.72％，台股多頭指標的輝達更是繼24日開高走低後，25日轉為下跌，所幸，外資多頭部隊此時精銳齊出，大型外資機構如花旗環球、匯豐、美銀證券等全數調升輝達目標價，匯豐證券的800美元已接近調研機構Aletheia賦予的千美元預期。

【2】台積德國廠 格羅方德有異見

台積電前往海外布局的計畫一波未平一波又起！繼美國工會悍拒台積電加派台灣人力到亞利桑那廠進行支援，在德國設廠多年的晶片代工大廠格羅方德（GlobalFoundries），因不滿德國政府對台積電在此設廠提供50億歐元的巨額補貼，揚言將向歐盟提出申訴。

【3】5老牌PC股 外資逆向大買

美國聯準會官員暗示升息可能性，25日台股反映美股四大指數收黑，再度失守月線，8月以來美股動盪不安，外資提款1,268億元，主要調節重心族群在金融股，PC族群有人工智慧（AI）題材加持，外資依然買超宏碁（2353）、和碩（4938）、光寶科（2301）、精英（2331）、金寶（2313）等五檔PC暨相關周邊相關大型股，而航空雙雄之一長榮航（2618）因疫後航空業復甦，也是外資8月大買主要標的。

【4】高效運算年會登場 台積電通吃HPC

Hot Chips 35（高效能運算技術年會）將在28日於美國史丹福大學展開，包括超微、安謀、Meta、Google、微軟、輝達等國際級半導體大廠，都將揭露新一代高速運算（HPC）晶片技術細節及規格；而晶圓代工龍頭台積電，藉其7奈米以下先進製程及3DFabric先進封裝領先技術，讓晶片效能朝更高性能曲線前進，可望通吃HPC晶片發展市場。

【5】15檔低本益比、Q2獲利 攻守俱佳

上周台股指數月線上下震盪整理，投資專家指出，本益比落在18倍以下，低於大盤均值，且第二季有獲利、有三大法人買盤穩定籌碼，股價仍力守月線之上，靜待成長性題材發酵，不失為「進可攻、退可守」選股策略，以上述標準共篩選出東陽（1319）、京元電子（2449）等15檔個股。