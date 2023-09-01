台股8月重挫510.92點，創下今年以來單月最大跌點，其中外資倒貨1240億，衝擊相當劇烈，同時也是今年外資單月最大賣超金額，接下來除了上市櫃公司將陸續公布8月財報，美國經濟數據與美元走勢也都是影響台股漲跌的重要關鍵。

8月算是AI熱潮消退的月份，從5月12日的15,424點起漲，到7月底盤中創下今年新高17,463點，僅僅兩個多月就狂拉超過2000點，但8月開始出現反轉，大盤一路走低最低觸及16,264點，來回震盪千點。

外資是8月台股下跌的主要賣方，投信則買超台股563.25億，跟外資對作。法人表示，目前大盤持續受到總體經濟衝擊，美國經濟數據將牽動聯準會的升息動作，是否影響大盤走勢需要觀察，另外台股上市櫃公司的財報狀況與美元表現也都是焦點。

成交量方面則維持水準，8月總成交金額達7.47兆，距離7月的7.8兆雖有段小差距，但股市人氣並未因大盤疲弱出現劇烈消退。