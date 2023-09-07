終場加權指數下跌119.02點、收於16619.14點，失守5日線及10日線關卡，成交量萎縮至2383.44億元。櫃買指數終場下跌0.32％、收於215.78點，盤中跌幅最高達0.36％，成交量略降至738.15億元。

盤面類股以化工股小漲0.7％、綠能環保漲近0.5％、金融股微漲0.08％撐盤，成交量較大的電子股下跌0.8％、半導體股跌1％，玻陶股及數位雲端股跌逾2％、光電跌近1.5％較弱。權值股跌多漲少，兆豐金(2886)及聯發科(2454)分漲逾0.7％較強，台積電(2330)跌近1.5％、聯電(2303)跌逾2％最弱。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，聯準會褐皮書報告顯示，7、8月美國經濟和就業市場成長均見放緩，而市場預期聯準會9月決策會議將把基準利率維持5.25～5.5％不變，並保留年底最後升息1碼可能性，若下周公布的CPI數據持續升溫，恐對國際股市產生不利影響。

簡伯儀指出，由於美元指數近期再度創高，台幣本周持續貶值、挑戰32元整數關卡，台幣弱勢不利於資金動能。法人操作方面，外資在現貨市場賣超，期貨未平倉維持空單，投信則在集中市場出現加碼，官股券商在股價回檔過程中出現加碼，整體法人土洋對作。

簡伯儀認為，若外資持續偏空，將對指數表現不利。同時，融資及融券餘額近期同步出現增加，但在大盤未走強之際融資出現增加，籌碼對於多方不利。

技術指標方面，簡伯儀指出日KD指標出現高檔交叉往下，RSI指標跌破50、落入空方區，技術指標高檔轉弱。因此，在短線美元轉強、外資心態偏空、籌碼較凌亂且技術指標修正下，預期指數有機會出現整理。