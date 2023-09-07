美國供應管理協會（ISM）公布8月非製造業指數為54.5，高於7月份的52.7和市場預期的52.5，並創下今年2月來新高；服務業投入價格指數亦上揚。

油價持續上漲，亦加劇投資人對通膨復燃的擔憂。

聯準會《褐皮書》指出近幾周來美國經濟「溫和」增長、就業成長「減弱」，且美國大部分地區的通膨放緩。市場對此反應不大。

周三收盤，道瓊指數跌198.78點或0.57%，報34,443.19點。標普500指數跌31.35點或0.70%，報4,465.48點。那斯達克指數跌148.48點或1.06%，報13,872.47點。費城半導體指數跌29.34點或0.80%，報3,654.46點。

利率恐將進一步升高，以及美國債息上揚，標普500指數成長股首當其衝，下跌1.06%。

標普500指數11大類股僅防禦型的公用事業股（漲0.2%）以及受油價上揚帶動的能源股（漲0.1%）收高。成長型股票雲集的科技股跌1.4%，跌幅最大；其次為非必需消費類股跌0.97%。

重磅股全跌，輝達跌3.05%，特斯拉跌1.78%，亞馬遜跌1.39%，Alphabet跌0.96%。

蘋果重挫3.58%，除了受到升息預期影響之外，《華爾街日報》援引知情人士報導，北京當局已經下令中央政府官員不得在工作中使用蘋果iPhone與其他外國品牌手機，也不得帶進辦公室。

台股ADR全跌，台積電下挫2.47%，聯電跌1.49%，日月光跌0.85%，中華電信跌0.96%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌0.53%。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為2.05：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.97：1。

標普500指數有6檔成分股創下52周新高、25檔創新低。那斯達克指數有34檔創52周新高、174檔創新低。

美國交易所成交量總計93.9億股，過去20日移動均量為101.7億股。