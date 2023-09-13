分析師指出，美國8月通膨馬上要公布，在數據真正出來之前，市場觀望者較多，進出也缺少方向性。不過，具有投資價值的股票，卻扮起撐盤角色，像是金融以及汽車類股等。
三菱日聯金融大漲2.58%，是東證指數中表現較優的。同時，豐田汽車也漲0.6%。不過，軟銀大跌2.03%，人力銀行業者瑞可利大跌2.27%，愛德萬測試也跌1%。
經濟報告方面，日本官方統計，當地8月批發通膨價格已連續第8個月趨緩，只年增3.2%，7月經修正後增加3.4%，若跟去年12月所創下的高點10.6%相比，很明顯地在下降。
日經指數13日下跌，早盤結束時，日經指數收32,675.89點，跌100.48點或0.31%。東證收2,375.13點，也跌4.78點或0.2%。
分析師指出，美國8月通膨馬上要公布，在數據真正出來之前，市場觀望者較多，進出也缺少方向性。不過，具有投資價值的股票，卻扮起撐盤角色，像是金融以及汽車類股等。
三菱日聯金融大漲2.58%，是東證指數中表現較優的。同時，豐田汽車也漲0.6%。不過，軟銀大跌2.03%，人力銀行業者瑞可利大跌2.27%，愛德萬測試也跌1%。
經濟報告方面，日本官方統計，當地8月批發通膨價格已連續第8個月趨緩，只年增3.2%，7月經修正後增加3.4%，若跟去年12月所創下的高點10.6%相比，很明顯地在下降。
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