美國公債殖利率方面，對聯準會政策利率較敏感的兩年期，已經升破5%並來到5.024%，較長十年期的則是4.286%，也重寫新高紀錄。美股11日盤中，三年期的公債殖利率曾來到新高點，目前則在4.704%。

在市場不對經濟成長悲觀，以及能源價格上漲之下，美東時間13日即將公布的最新CPI（消費者物價指數）可能會增加。聯準會下周將舉行既定會議，市場目前臆測利率不會變動，但半數認為11月才會升息。

紐約人壽投資（New York Life Investments）預估，今年秋季通膨可能會續漲，周期性相關類股也因為通膨可能趨緩，以及聯準會應該快要降息而上漲。若通膨重新再上漲，這些股票今年漲幅將會縮小。

私人銀行業者Brown Brothers Harriman認為，美國通膨有上行風險，就算到了9月應該也降不下來。由於通膨還是處於高檔，若現在想做空美元的話，風險度會不小。

美股分析師表示，CPI數據很重要，如果沒有下降反而上升，聯準會不會坐視不管，還是有升息的可能性，對美股來說也是上漲的阻力。因此，美股日後會不會再漲，要看消費者物價指數、通膨有沒有趨緩以及聯準會對利率的態度。

美國銀行（BofA）統計，全球股票分配比例有大幅改變，也就是有從新興市場撤離並流入美國的跡象。9月新興市場股票配置，竟然從34%遽降至9%，是2022年11月以來最低。同時，美股部位大增29%。

財務顧問公司Janney Montgomery Scott指出，美股今年交易已慢慢接近尾聲，不排除指數上下震盪會加劇，倘若出現更多反彈，區間交易將會更加頻繁。

美股最新收盤行情，道瓊跌17.73點或0.05%，收34,645.99點。NASDAQ跌144.28點或1.04%，收13,773.62點。標普500跌25.56點或0.57%，收4,461.90點。費城半導體指數跌28.14點或0.79%，收3,541.09點。在標普500的11大類股中下跌者居多，像是科技跌1.75%，通訊服務跌1.06%等，上漲的只有能源大漲2.31%，還有金融上漲0.85%。