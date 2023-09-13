美國密西根州長魏美桂。（外交部提供）

美國密西根州州長魏美桂11日至12日率團閃電訪台，這是密西根州首位在任內訪台的州長。魏美桂今天表示，2021年，密西根汽車廠因為欠缺半導體晶片而陷入停頓，「將晶片製造業帶回密西根州，這樣就不會再發生這種情況了」。

美國2020年在疫情開始之際估計汽車需求將減少，因此大幅減少下單，但這樣的預期並未發生，導致晶片在轉而供應其他產業後，美國車用半導體大量短缺。為此，美國第二大汽車製造商福特汽車位在密西根州的工廠，2021年暫停高利潤的F-150皮卡的生產，許多汽車廠也被迫暫停，損失慘重。

外交部政務次長李淳11日晚間設宴款待魏美桂訪問團一行10人，李淳表示，台美雙方互為理念相近的重要夥伴，共享民主自由價值，我國與密西根州互動至為密切，雙方於今年5月簽署經濟合作瞭解備忘錄，強化在半導體、電動車及人工智能等高科技領域的合作，並鼓勵雙方產學各界共同打造具韌性的供應鏈。我方期盼與密州持續增進交流，深化在教育、經貿、科技等各面向的夥伴關係。

魏美桂則感謝我國政府熱忱接待，並表示，密西根州珍視與台灣的夥伴關係，此行率領經貿官員訪台，盼強化該州與我國政府及企業界交流，深入瞭解台灣的經貿實力、創新力及產業環境，期待未來持續深化與台灣的互動，攜手促進雙方的供應鏈韌性。

她說，台灣與密西根州互為重要經貿夥伴，此行將有助強化雙方政府與產業界的相互瞭解，共同探究進一步提升合作的機會，深化雙方互利互惠的夥伴關係。

魏美桂也發推文指出，2021年密西根的汽車裝配線，因海外製造商無法供應半導體晶片而陷入停頓，「這就是為什麼我前往台灣－世界上主要的半導體晶片中心」，將晶片製造業帶回密西根州，這樣就不會再發生這種情況了。