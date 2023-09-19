由經濟部國際貿易局、外貿協會及經濟部投資業務處主辦，美國在台協會(AIT)、美國各州政府在台辦事處(ASOA)協辦，同時為台美夥伴關係的指標性活動「2023年美國商機日暨台美供應鏈夥伴論壇」，於9月19日周二在台北國際會議中心隆重舉行。外貿協會董事長黃志芳提到，今年為第12屆美國商機日，貴賓雲集、盛況空前，預計今年的商機洽談跟採購，將超越往年水準。美國在台協會(AIT)處長孫曉雅也表示，美國對台投資已經超過印度，企業持續了解美國商機，促進雙方雙邊經貿發展。

台積電(2330)二度增資45億美元投資亞利桑那州廠，周一台灣投審會核准，但台積電赴美設廠困難頻傳，貿協董座黃志芳表示，文化差異一定有，台灣企業赴東南亞投資也都有文化差異問題，印度挑戰恐更大，但供應鏈重整下，鴻海(2317)、和碩(4938)、緯創(3231)等均前進到印度加碼投資設廠，在地化必有一定的磨合過程，也屬正常。不過台積電已建立起強大的企業文化，相信可以順利解決相關問題，台積電董事長劉德音也在日前說明會上表示，有信心可以克服這些問題，綜上認為，對美台雙邊合作應該要更有信心。

台積電赴亞利桑那州設廠，預估供應鏈也將前往，黃董座認為，半導體供應鏈效應大，在鳳凰城帶動國內業者支援台積電生產跟建廠，而除了製造業，服務業也積極前進美國市場，進駐台灣科技聚落，包括餐飲、茶飲業均將進駐鳳凰城。除了亞利桑那州，美國新墨西哥州，受到美國相關法案助力，近年成為電動車供應鏈重要據點，如和大(1536)、和碩皆打算進軍，美國新墨西哥州長也呼應將帶動電動車供應鏈赴美投資。以台美雙邊投資來論，後續帶動效應將會十分廣泛，除了半導體跟電動車，產業仍需最先進資通訊支援，如中華電(2412)也積極在美國布局，助陣工業4.0，並擴散到不同產業，形成高科技據點。

針對台積電設廠問題，亞利桑那州州長霍布斯(Katie Hobbs)也提到，建廠進度良好，過程中引發的問題也持續解決，文化不同下，盡可能共同談判解決。而州長也表示，先進封裝是美國自建半導體供應鏈重要一環，正與台積電討論該領域赴美設廠，相關事項正在溝通中。