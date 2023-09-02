資深主播沈春華知性優雅形象深入人心，除了專業的播報能力，她還兼任主持人，獲得13座金鐘獎的肯定，也是歷屆電視金鐘獎最高紀錄的得獎者，沈春華近年淡出螢光幕，仍會透過社群平台和粉絲互動，近期不少電視台都推出AI主播，對此沈春華說出看法。

沈春華近日發文，表示23年前她曾和虛擬主播同台，虛擬主播名叫「凌琳」，是由太極影音科技研發創造，不過當時科技尚未成熟，互動也無法即時，所以要先設計好對話，讓動畫專家做出表情，沈春華則在台上假裝互動，她說「雖然是噱頭的成分多一些，但也展現電視台看見科技的趨勢與運用，勇於跨出第一步」，而現今電視台已經出現更擬真的AI主播，可以自行搜尋最新資訊、編輯撰稿，再由語音合成播出。

但沈春華也點出：「這其中牽涉到訊息真實性、查核把關、新聞倫理和社會責任的諸多問題。科技的進展太快，法令跟不上變時代的腳步，人類享受了便利，也身處新的課題」，她認為AI時代反而更凸顯真人主播的價值，資深主播的專業、溫度和公信力是AI無法取代的。

沈春華貼文一出，不少網友認同觀點：「科技再進步，世界需要的是情感與溫暖，這些是無法取代的。」、「凌琳永遠拿不到金鐘獎的啦」、「原來當時就已經有原生的3D了，科技進步好快只是缺乏了宣傳而已」。