周一南韓KOSPI指數收盤上漲24.27點或0.96%，為2543.41點。交易量為溫和的4.75億股，成交金額為8.1兆韓元(約61億美元)。

聯準會主席鮑爾上周在懷俄明州的傑克森霍爾(Jackson Hole)的講話，暗示9月利率將保持不變，然而讓通膨回到目標水準還有很長的路要走。

Shinhan證券分析師Choi Yoo-joon說：「鮑爾的談話基本上是鷹派的，但聯準會的謹慎立場。讓投資者鬆了一口氣」。

周一主要大型股都上漲。韓國國家電力上漲1.1%，至1.8萬韓元。起亞汽車上漲0.3%，至7.83萬韓元。鋼鐵製造商浦項製鐵控股上漲2.8%，至59.3萬韓元。主要電動車電池製造商LGES上漲1.3%，至55.3萬韓元。

在下跌的股票中，重量級的三星電子跌0.5%，至6.68萬韓元。SK海力士也跌0.5%。廉航的濟州航空下跌0.08%，至1.287萬韓元。

韓元上漲1.8韓元，來到1美元兌1323.40韓元。