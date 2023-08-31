美國8月小非農就業數據降溫，加上美國第2季國內生產毛額（GDP）年增率下修，可能鼓勵聯邦準備理事會（Fed）停止進一步升息，美股主要指數今天收紅。

道瓊工業指數上漲37.57點或0.11%，收34890.24點。

標準普爾500指數上揚17.24點或0.38%，收4514.87點。

那斯達克綜合指數揚升75.55點或0.54%，收14019.31點。

費城半導體指數上升14.35點或0.40%，收3643.92點。（譯者：陳正健）1120831

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