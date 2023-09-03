台中市大雅區14位里長不滿大雅區公所多位人員遭調換卻無明確理由，日前發起連署，想另支持國民黨前台中市議員吳顯森參選立委，但有消息傳出疑因吳顯森與現任立委楊瓊瓔不合所致。對此，楊團隊表示人事調動屬市長權力不予回應；市府則說調動是想此提升人員的行政歷練。

台中市立委第3選區由現任國民黨立委楊瓊瓔拚連任，民進黨則由謝子涵參選。未料，大雅區西寶里長劉孝民與橫山里長張聖河2日發起連署，表示要「挺一生奉獻鄉里的人」，建請吳顯森參選本屆立委選舉，獲得另12位里長簽署支持，占去大雅區15位里長中的14位。

前台中市議員吳顯森從村長、鄉民代表一路當到鄉長，台中縣市合併後轉戰市議員，從政生涯逾30年。過去他獲國民黨提名參選議員，當選後加入「超黨派聯盟」，並於2022年交棒兒子吳呈賢，以國民黨籍參選台中市議員。

「年底大選將至，選前換將是大忌」劉孝民說，新任人員勢必要花時間重新了解地方，而原本大雅區公所多位人員都很認真，市長調動卻無明確交代理由，也不和地方溝通，基層只好這樣表達意見；吳顯森過去擔任台中市議員推動地方建設有成，交棒兒子吳呈賢後仍長期關心地方，於是支持他。

針對此事，有消息傳出，吳顯森疑似與楊瓊瓔因公所人事產生不合，才讓大雅區長李修齊及區公所內多位課長等人員大換血。不過，劉孝民表示，發起連署與楊瓊瓔無關，多位里長則不願多說。另，吳顯森與大雅區10多位里長到大陸旅遊未接電話；楊瓊瓔團隊則表示，人事調動屬市長權力，不予回應，至於為何傳出這樣的消息？團隊也無所悉。

中市府民政局則表示，為增加公務人員晉升管道，此次人事調動進行民政局、區公所及戶所各級主管的調任，藉此提升基層主管人員的行政歷練，並給予適當鼓勵，期盼透過多元的歷練能為市民創造福祉。