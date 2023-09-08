國民黨總統參選人侯友宜日前提出老人福利政見，包括80歲以上長者免巴氏量表、65歲以上老人排富全額補助健保等政見，行政院也火速跟進。前立委沈富雄卻認為，侯友宜的民調，現在跟其他參選人呈現「麻花捲」的狀態，所以他一定要在10月底以前，提出2個到3個非常驚天動地、怵目驚心的政策。他已經跟侯競辦執行長金溥聰、侯辦講過不少次，但顯然都還沒打通關節。

沈富雄7日在《POP撞新聞》中表示，侯辦、侯友宜一定要在10月底以前，提出2個到3個非常驚天動地、怵目驚心的政策，讓民進黨看了會認為，「糟糕，這麼厲害」，但是他們也可以跟進。問題是這些驚天動地的政策，甚至不要怕人家學，人家也不會忘掉這是侯友宜提的。

沈富雄舉例表示，像巴氏量表雖然給老人家很大的方便，但是所嘉惠的群眾並沒有那麼普遍，好處是當事人覺得很方便，但是真正覺得方便的人，並沒那麼多。

沈富雄指出，侯友宜如果現在的民調遙遙領先或是遙遙落後，都沒差；但他現在是跟其他參選人呈現「麻花捲」的狀態，而且在一路想要爬上去、還爬不上去的情況下，這樣的政見是不夠的。他已經跟金小刀、侯辦講過不少次，但顯然都還沒打通關節；最後政見要從侯友宜的嘴巴講出來，這在他們裡頭的作業過程中，要經過很多關卡。