鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布自己參選2024的副手人選，答案讓人出乎意料，由台灣知名女星隋棠的婆婆、《人選之人》一劇演員賴佩霞出任。而近日就有一份最新的民調指出，對於郭台銘副手是賴佩霞，有66％的網友表示幫郭台銘「減分」，甚至更有人怒吼「不要管他什麼配，人一但無信用必敗無疑」，引發討論。

YouTube頻道《小馬36歲VlOG韓柯郭候》14日對於「郭台銘副手是賴佩霞，她到底是何方神聖？有幫郭台銘加分嗎？」進行網路民調，截至14日晚間21時止，已有1.2萬人參與投票，有66％的網友表示幫郭台銘「減分」、有34％的網友表示幫郭台銘「加分」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「重點永遠是總統，沒人靠副總統當選的」、「民主政治越來越像是金錢與任性的遊戲，與大眾公利無正相關」、「無厘頭的搭檔，言而無信不知其可也」、「不要管他什麼配，人一但無信用必敗無疑」、「鬧劇一場，把選總統的事當成自己的秀場」、「根本就是笑話」。