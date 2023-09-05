人稱「華頓奇才」（Wizard of Wharton）的Siegel在接受媒體訪問時表示，股市能挺住，美股的狀況良好，因為通膨威脅正在消退，聯準會不必像許多人所擔心的那樣激進升息。在談到聯準會接下來的兩次會議時，Siegel表示，聯準會在9月升息的可能性現在幾乎為零，事實上，這也讓人懷疑11月是否升息。

標普500指數今年以來上漲近18%，以科技股為主的那斯達克指數今年來飆漲34%。

Siegel表示，過去一個月來，對標普500指數成分股明年的獲利預測已經提升，這意味著更強勁的經濟、更好的企業獲利，以及生產力前景看好。他並表示，如果不是因為10年期公債殖利率跳升，上周五美股會強勁反彈。

由於美國8月失業率急升且薪資增長放緩，使9月暫停升息的預期進一步升高，上周五標普500指數小漲0.18%，道瓊指數漲0.33%，但那斯達克指數跌0.02%。上周道瓊指數收漲1.43%，標普500指數周漲2.50%，創下6月來最大單周漲幅，那斯達克指數周漲3.25%。

在談到房市時，Siegel表示，Case-Shiller全美房價指數顯示6月房價上漲0.7%，這讓他感到意外。

聯準會大舉升息導致抵押貸款利率飆升，使買房的負擔能力下滑，另一方面，屋主不願意放棄已經取得的超低利率，所以賣房的意願降低。強勁的需求與供應不足為今年的房價帶來支撐。

目前擔任資產管理公司WisdomTree資深經濟學家的Siegel表示，今年股市和房市都擺脫壓力的一個原因，是投資人將它們視為抗通膨的工具，「住房和股票是對抗通膨最佳的長期對沖工具，這正是人們想要的。另一方面，投資人正在『懲罰』債券，因為沒能保護他們免於受某些風險，或提供具吸引力的實質報酬」。

Siegel並提到為什麼最新出爐的就業報告顯示失業率攀升，這對市場來說是好消息，「勞動力市場不再繃得像鼓一樣緊，有人進來了。他認為美國就業市場放緩，可能促使聯準會至少要到12月才會升息，給經濟再施點壓力。

市場普遍認為美國的就業市場是聯準會「失落的那一角」，該央行曾表示失業率需要升高、就業市場需要更加弛緩以減輕薪資通膨壓力。