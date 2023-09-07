《平均地權條例》修法7月上路，衝擊房地產市場交易量，台中市不動產代銷經紀商業同業公會理事長林聖力說，包括原物料價格高、缺工等因素持續，且短期土地價格修正不大，營建、管銷成本仍高，預估2年內房地產市場較悲觀，大家除了要共體時艱，也呼籲政府給全台200多萬房地產從業人員生存的空間。

台中市不動產代銷經紀商業同業公會7日舉辦新舊任理事長交接，新任理事長林聖力表示，未來將導入「傳承」、「回歸」與「連結」3大方向；近幾年受台商撤離中國等因素影響，東南亞地區發展快，預估未來10年是東南亞市場的黃金時期，盼帶領會員去接觸、與亞洲市場連結。

「政府政策對房地產確實不太友善！」林聖力指出，今年第2季開始政府干涉力道加大，消費者態度轉為觀望，幾乎每個案場的來客數減少，希望政府能平和、友善看待房地產，畢竟大家都是兢兢業業想蓋好房子交給消費者。

林聖力強調，最近原物料漲得太快、缺工太嚴重，且短期看來，原物料價格不會跌太多、工資也是上升後很難再調降，再加上台灣利率目前還在2％多，低利率環境下土地修正不會太快，在土地、營建及管銷成本都居高不下的情況下，房價要修正不容易，建商頂多放慢推案速度。

也因此，林聖力推估，未來2、3年房地產要回復過去的狀況不太容易，他說，通膨無法快速回升且國際因素影響，「近2、3年房市較悲觀」，消費者會找好的地點、地段買房，代銷業要因應這段時間，除了調整營運策略，也與建設公司站在一起，將支持建築公會向政府提出的建議，稅制應合理，不要因特定因素打壓單一產業，這對社會公平正義是不正面的做法。