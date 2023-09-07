中國大陸官媒證券時報6日在頭版發表評論文章稱，房地產市場限購、限貸、限售等限制性政策已「不合時宜」。受到消息激勵，在香港上市的大陸房地產股全面飆漲，中國恆大收盤暴漲82％。前立委蔡正元6日在《頭條開講》節目強調，他一直鼓吹大陸採取降息、鬆綁，大陸經濟雖不差，但自備款卻太高。雖然近期陸方下調貸款利息，但他自己還覺得不夠，認為大陸處理經濟像中醫，用調理太慢了，但即使這樣股票仍大漲。

「我一直鼓吹大陸採取一個叫降息，一個叫鬆綁！」蔡正元表示，降息的部分，大陸的房屋抵押貸款太高了！大陸經濟又不是很差，還5％？又不像英國。第二是要降低自備款，終於宣布降低自備款到20％，然後第二套房子的自備款降到30％，「這個還是不夠！」

「因為國際標準的自備款是15％，這個還是高了一點！」蔡正元指出，大陸處理經濟問題像中醫，「我的觀念像西醫：趕快吃消炎藥、趕快退燒！」中國大陸的經濟喜歡用「調理」的，看得人急，可是就算這樣，不夠效力的中藥下去，股票就大漲，「聽我的話，西藥的藥方開下去的話，保證漲翻天！」也不用擔心爛尾樓，那都不是問題。

蔡正元強調，因為大陸人有儲蓄，現在放款利息那麼高，存款利息那麼低，老百姓當然趕快把存款拿去還貸款？「這是不對的，經濟不能這樣運轉！」他們最近也受到很大的壓力，做了一些調整，貸款利息也下降，也把存款利息往下調，可是利差還是很大！大陸像打太極拳一樣慢慢的，但光這樣就漲翻天了。能持續多久不知道，但基本上不會再跌了。

蔡正元提到，碧桂園很多囤貨，一些還沒蓋完的、蓋完賣不掉的，應該可以慢慢地去化，「就是鬆綁、降息，這是最簡單的藥方了啦！」