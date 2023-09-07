華為最新旗艦機型「Mate60 Pro」8月29日在官方電商網站上線，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，引發大陸甚至全球轟動預購熱潮。前立委蔡正元6日在《新聞大白話》節目指出，對於華為王者歸來、勾踐復國，他很贊同央視的態度，說「距離最先進技術仍有差距」，因為麒麟9000代工廠是有5奈米技術的台積電，麒麟9000S是7奈米技術的中芯來做代工，在散熱方面會略有差距，這等下一代手機出來就會有很大的改善。

「華為現在王者歸來、勾踐復國了！不管別人評價怎麼樣，但我很贊同央視的態度！」蔡正元提到，央視的態度很謙虛，說「距離最先進技術仍有差距」，這個態度是好的，表示還有發展的空間。

蔡正元指出，因為簡單講，就麒麟9000來講的話，麒麟9000跟麒麟9000S的差別，不只是代工廠不一樣。因為麒麟9000的代工廠是台積電，然後是用5奈米的技術做代工；然後麒麟9000S是由中芯來做代工，可是是用7奈米的技術，這個當然會略有差距，特別在散熱方面。

「所以可以看到，麒麟9000S所需要的散熱面積會比較大一點！」蔡正元強調，所以央視這樣的態度是對的，因為等下一代出來的華為手機，在這個方面應該會有很大很大的改善。但使用者不會覺得在這方面有太大的差距，反而看到衛星電話、鴻蒙系統更方便，能為這手機打開新天地。

蔡正元直言，就看雷蒙多這個華為最佳的推銷員，還要做些什麼對付中國大陸的大棒子；而中國也慢慢知道怎麼應付美國、承受美國的壓力，甚至於怎麼去反擊，華為這個反擊是客氣了，「我再講一次，就把美國的政府公債通通都賣掉，好不好？」