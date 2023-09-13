小編今（13）日精選5件不可不知的國內外財經大事。蘋果發表會落幕，內外資研究機構注意力迅速放在新iPhone銷量預測上，繼富邦投顧、海通國際證券等下修iPhone 15系列出貨預期後，瑞銀證券最新也將新iPhone下半年備貨量由8,000～9,000萬支，降為7,800萬支，綜合各大研究機構想法，新iPhone今年總出貨量恐不及8,000萬支，成為共識。

【1】唱衰聲又起 新iPhone出貨今年恐不到8,000萬支...

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉預期，蘋果基於總體經濟不確定因素，對新iPhone的備貨數量較為保守，新iPhone下半年備貨量僅7,800萬支，影響所及，第三季整體iPhone拉貨4,470萬支、第四季為4,470萬支，均較去年同期衰退。富邦投顧、海通國際對下半年iPhone 15系列的備貨量預期，各為7,800萬與7,700萬支，反映出對終端需求不振的疑慮。

【2】蘋果、安卓陣營機海拚戰 台系供應鏈通吃

美國銀行協會（ABA）經濟諮詢委員會認為，隨著通膨明顯降溫，聯準會（Fed）已完成緊縮循環，明年可能轉而降息約一個百分點。

ABA經濟諮詢委員會主要由摩根大通、摩根士丹利、富國銀行等大型銀行的經濟學家組成。他們通常會定期提交經濟預測給Fed主席鮑爾與其他決策官員做為參考。

【3】台積戰略投資大進擊

台積電與英特爾強強聯手，搶攻極紫外光（EUV）前段的多光束光罩寫入器。英特爾12日宣布，將出售轉投資IMS（奧地利商艾美斯電子束科技）一成股權給台積電；台積電亦同步召開臨時董事會，決議斥資4.328億美元（約新台幣140億元）內進行投資，預估本次釋股案將於第四季完成。

【4】認房不認貸 京滬房市回溫

為拉抬房市，近期大陸政府頻推利多政策，其中，首套房貸款「認房不認貸」執行後，已約30城市跟進落實，政策開始醞釀成效。數據顯示，新政上路後，大陸購屋意願提升15個百分點，一線城市成效明顯，北京新房成交增16.9％，上海二手房成交週期縮短。

【5】美國銀行協會：Fed明年降息1個百分點

美國銀行協會（ABA）經濟諮詢委員會認為，隨著通膨明顯降溫，聯準會（Fed）已完成緊縮循環，明年可能轉而降息約一個百分點。

ABA經濟諮詢委員會主要由摩根大通、摩根士丹利、富國銀行等大型銀行的經濟學家組成。他們通常會定期提交經濟預測給Fed主席鮑爾與其他決策官員做為參考。