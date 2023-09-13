兩名業界消息人士表示，台積電正積極擴大海外布局之際，美國亞利桑那州的新晶圓廠難題不斷影響投產進度，目前台積電以日本為生產基地的看法是愈趨樂觀了。

路透社報導，消息人士表示，全球最大的晶圓代工廠台積電在亞利桑那州建廠進度遭受挫折，在當地招募人才不易，想將台灣技術勞工引進亞利桑那州，又遭遇當地工會的阻撓。

消息人士說，目前台積電對於在日本發展的信心持續增強。在日本九州島的晶片製造中心，台積電有座耗資86億美元的晶圓廠正在興建中，有望於2024年開始生產製程成熟的晶片。

消息人士稱，台積電雖渴望確保在日本的首座晶圓廠進展加速，但也考慮擴充產能，以及在日本興建第2座晶圓廠，此廠也可能包括生產更先進的晶片。

在亞利桑那州，台積電計劃生產先進晶片，但技術工人短缺下，迫使台積電將生產時程推遲了一年直至2025年。

科技調研機構以賽亞（Isaiah Research）分析師陳逸萍表示：「台積電與日本政府之間的關係是互惠互利的。」

她又說，對台積電而言，日本的優勢包括晶片設備和材料供應商網絡、工作文化相似，以及地理上的鄰近性。

日本經濟產業省一位高層官員表示：「就我們來看，台積電對於在日本的投資確實抱持積極態度。」經濟產業省已向台積電的首座日本廠提供高達4760億日圓（約新台幣1051億元）的補助資金。