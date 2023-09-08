施工惹禍！大直民宅一樓不見了百人撤離 空拍畫面曝光

基泰建設位於台北市中山區大直街94巷3弄口的建案「基泰大直」因施工未做大底，導致工地坍塌，還造成鄰房傾斜，隔壁公寓「下沉1樓」。房市專家Sway直呼「太恐怖了！」怒問建商「到底會不會蓋房子啊？」

Sway在臉書發文寫下「基泰建設又一恐怖作品『把鄰房弄垮』！」他驚呼，現在一樓不見了，全部人員疏散，「附近住戶恐懼表示，聽到碎裂響聲，工人先大喊撤退，半小時後才通知住戶，但其實之前房屋就有狀況，只是建商沒有積極處理。」

Sway貼出現場照片直喊「恐怖」，並表示倒塌公寓的隔壁「也可能會有問題」。網友全罵翻「沒有地震，居然可以看到房子倒掉，這真是太驚人了」、「這種都不是個案了，應該看整個體系是不是鬆了」、「看新聞畫面就覺得恐怖，讓人覺得幾乎沒有一家建商是有良心在做事。」

對此基泰建設今表示，相關責任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置。