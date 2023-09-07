美國聯邦參議院今天以88票對10票，確認傑佛森為聯邦準備理事會（Fed）副主席，顯示在決策者接近對抗通膨的分水嶺時刻時，聯準會的二把手獲得跨黨派廣泛支持。

路透社報導，參議員還確認庫克（Lisa Cook）連任聯準會理事，再獲14年新任期，但參議院是以打破黨派界線的51比47票通過這項人事案。

傑佛森（Philip Jefferson）和庫克都擁有經濟學博士學位，長期從事學術工作後，於2022年5月成為聯準會理事。

傑佛森的新角色意味著他將與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）以及紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）密切合作。

參議院多數議員今天也投票為確認世界銀行（World Bank）現任執行董事庫格勒（Adriana Kugler）擔任聯準會理事的人事案鋪路。

傑佛森、庫克和庫格勒的任命案通過，將使聯準會成為100多年歷史上最多元化的理事會。傑佛森是有史以來第2位被任命為聯準會2號人物的非裔，庫克是第1位非裔女性理事，庫格勒將成為首位拉丁裔理事。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120907