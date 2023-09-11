聯準會去年開始此波暴力升息後，美國利率就愈來愈高，但日本央行還是維持超寬鬆貨幣政策沒變，也讓日本與美國之間的利差愈來愈大，日圓也因此孱弱不堪。外匯交易平台City Index認為，日本央行此番言論，就是在為退出負利率提前準備。

美國時間13日，將要公布最新的8月通膨數據，這個全球最大經濟體是否真正進入軟著陸，也牽動著聯準會日後會不會繼續升息。投資銀行業者RBC Capital Markets指出，全世界主要國家的景氣不是很好，但也不是很壞，但美國似乎表現較佳。

中國大陸的經濟環境似乎不再繼續惡化，上個月的CPI（消費者物價指數）雖僅年增0.1%，但至少已不是緊縮狀態。至於PPI（生產者物價指數）年減3%，也是符合市場預估。

匯銀人士表示，從歷史角度上來看，中國大陸的通膨應該至少在一段長時間的範圍內，不會再負成長，雖然通貨緊縮的數字可能不只出現一次。目前，離岸人民幣兌一美元價位，跟8日曾出現10個月低點7.3678很近，看得出中國大陸經濟復甦力道還是不強。