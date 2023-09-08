▲由於該糙齒海豚較為敏感，頭部不時左右擺動，專業人員也請志工要特別小心，以免被攻擊。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲救護人員與志工將糙齒海豚放入池內，評估其浮力與游泳等狀態。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

「糙齒海豚」擱淺八里 心跳微弱、體型削瘦送救傷站收容

9月7日下午4點許，於新北市八里挖子尾沙灘發現有一活體鯨豚擱淺，並由海巡署通報海保署桃竹海洋保育站與中華鯨豚協會。隨後保育站及協會立即派員前往擱淺現場確認動物狀況，為體長為224公分雄性成年個體的「糙齒海豚」。經獸醫師檢查，確認動物的心跳與呼吸呈穩定狀態，但心跳力度偏弱、體型消瘦，先送至基隆八斗子海之生鯨豚救傷站進行詳細檢傷作業，今日將再進一步檢查評估，希望可將牠順利送回海洋。

基隆市政府產發處表示，昨日下午4點，海巡署通報八里挖子尾沙灘發現一隻活體鯨豚擱淺，通知海保署桃竹海洋保育站與中華鯨豚協會，立即派員前往擱淺現場確認動物狀況，確認為體長為224公分雄性成年個體的糙齒海豚。

然發現海豚時已近傍晚，現場昏暗不利檢傷作業，於是在昨晚9時再送至基隆八斗子海之生鯨豚救傷站詳細檢傷，市府也全力協助，並有很多志工到場徹夜幫忙照護。

根據中華鯨豚協會表示，經獸醫師初步檢查，確認動物的心跳與呼吸呈穩定狀態，但心跳力度偏弱、體型消瘦、紅外線皮下檢測暫無異常，雖有浮力但游泳能力還需評估。

由於該海豚個性較敏感且會不時左右擺頭張嘴，研判可能有攻擊傾向，也請志工參與救援期間勿將手隨意放入救援池內，並於入池協助相關工作時，須特別小心謹慎並注意動物的頭部位置。

後續救援團隊將持續升高收容池水位，並確認動物的游動與漂浮能力，並於今日安排血液檢測及超音波檢測等，以評估糙齒海豚的生理健康狀態。

中華鯨豚協會指出，糙齒海豚主要分布三大洋的泛熱帶與部分溫帶海域，在台灣西部海域可見，最大體長約2.7公尺，體重約160公斤。糙齒海豚吃海水表層魚類以及少量頭足類，特徵是身體流線型，嘴喙突出，吻端下方呈現白色，背鰭鐮刀狀，胸鰭呈槳狀，牙齒上有縱溝而名糙齒。