台灣動物保護行政監督聯盟公布第4屆友善動物傑出村里長獎，全國計有6位優秀里長獲獎，35歲高雄市鳳山區鳳東里里長蔡瑋寧結合社區志工，落實守護街貓計畫，並推廣生命教育宣導活動，獲得評委一致肯定，榮獲友善動物傑出里長，也是本屆最年輕的得獎人。

高市動保處長葉坤松表示，為有效減少街貓過度繁衍問題，高雄市動物保護處與民間動保團體及區里合作推動「TNVR友善街貓深耕計畫」，經由該計畫捕捉到的貓隻，先由志工送至動物醫院進行絕育手術、完成剪耳識別並接種狂犬病疫苗後，再回置原地，由於回置貓隻已無法生育，後續再透過當地志工的妥善管理，共同營造社區居民與街貓和諧共融的「友善動物社區」。

從2020年起，3年來街貓計畫在高雄市119里共完成2247隻街貓絕育，其中鳳東里里長蔡瑋寧邀集里民組成志工隊，積極投入本計畫，完成將近100隻街貓絕育，成效良好。

里長蔡瑋寧表示，流浪不是罪，她與里民的付出最大的目標是先幫助流浪貓在社區得以共存，不要被驅趕，透過絕育期望減少里內街貓生育率，並逐步在社區內設置乾淨餵養空間，最好是一起幫忙終止貓狗流浪的命運。

蔡瑋寧回想起推動計畫的艱辛，感嘆的說，要推動動物保護不簡單，萬事起頭難，往往都是里長在做，旁人在看熱鬧，冷嘲熱諷，即使招募的志工不多，自己的熱情也不能減，自己要先有對生命的同理心才有辦法持續下去。

蔡瑋寧說，擔任里長最常聽到「貓（狗）很討厭都怎樣怎樣，把牠帶走…」，所以自己要先站出來捍衛浪浪們在社區生存的權利，同時也要顧及里民的感受，作雙方的橋樑，箇中辛酸一語難盡。

蔡瑋寧強調，總而言之，自己要當先驅者及榜樣，誘捕浪貓要學，接送浪貓進出醫院也做，社區有浪貓死掉幫忙叫寵物葬儀，到最後，浪貓都收養了3隻，讓原本排斥貓狗的里民，看到她的努力與付出，開始對流浪貓狗改觀。

高雄市農業局張清榮局長表示，感謝蔡里長對社區動保人與動物的努力，目前台灣動保真的需要更多基層里長站出來，大家共同為解決流浪犬貓的問題而努力，創造人與動物共存的生活空間，只要村里長積極關注動保，動保問題就能從源頭根本解決，讓友善動物城市的目標更進一步。