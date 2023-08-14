農業部去年已公告禁止飼養比特犬。（新北市動保處提供）

比特犬傷人事故頻傳，農業部去年已公告2022年3月1日起禁止飼養比特犬，為逐步減少比特犬數量，除已完成登記備查特定寵物繁殖業者外，飼主均應為犬隻絕育避免繁殖。今年7月新北市動保處針對未依規定絕育及施打狂犬病預防注射疫苗的22名比特犬飼主，依《動保法》及《動物傳染病防治條例》開罰8萬元罰鍰。

動保處表示，自農業部公告禁止飼養比特犬後， 為清查轄內比特犬飼養及絕育狀況，動保處於去年7月對比特犬飼主進行電訪，10月推出比特犬絕育補助，同年11月再次發函確認絕育及狂犬病預防注射狀況，並要求飼主陳述意見，續依動保法及動物傳染病防治條例分別開罰比特犬未絕育5萬元及未施行狂犬病預防注射疫苗3萬元罰鍰，共計裁罰8萬元，至今年7月為止，動保處已針對違法的22名飼主開罰。

動保處強調，後續亦將持續追蹤並函文要求飼主改善比特犬絕育狀態，若飼主仍不改善，動保處將依法連續開罰。

此外，為有效落實源頭管制，所有比特犬均應完成絕育，如因健康因素經獸醫師診斷不適合麻醉手術，也必須申報免絕育，違者依《動保法》第27條第8款規定，處5萬至25萬元罰鍰。另依據《動物傳染病防治條例》第13條第2項規定，飼主應每年為寵物完成狂犬病預防注射，違者可處3萬至15萬元罰鍰。

動保處提醒，比特犬出入公共場所須配戴透氣口罩、繫上1.5公尺牽繩且由成年人伴同；若比特犬飼養地點變更或死亡時，也應向動保處登記；未來比特犬買賣、轉讓也僅限於已登記在案飼主，如未依限登記備查、違法飼養、買賣、轉讓比特犬，可依《動保法》開罰。