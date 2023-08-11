中元節將至，新北市動保處舉行2場祈福法會，24日「中元山海動物聯合祈福法會」及下月3日「愛護寵物、永不棄養」寵物平安祈福點燈線上法會，為所有眾生動物超度祈福。動保處表示，提供民眾多元祈福方式，緬懷過世寵物同時為在世眾生動物祈福，歡迎民眾報名參加。

動保處指出，農曆7月中元節，在佛教中有盂蘭盆節之稱，動保處與佛光山金光明寺合作，於24日板橋動物之家舉辦「中元山海動物聯合祈福法會」，將祈福範圍擴展到毛寶貝以外的動物，為牠們獻上供品超渡靈魂，並為在世眾生動物誦經祈福。

動保處補充，另於9月3日與新北市寵物商業公會合作，邀請中華道教太一宗司，在石碇雲台山大羅金仙府舉辦「愛護寵物、永不棄養」寵物平安祈福點燈線上法會，採用更為環保的線上法會方式舉行，當天由法師主持實體陽生祈福消災法會，邀請所有參與民眾及自家寵物，透過網路直播線上參與，期望人與動物們都能平安祥和。

動保處說，現代人飼養寵物風氣盛行，愈來愈多飼主飼養犬貓以外的寵物。透過結合佛、道教法會方式，廣為眾生動物追思祈福，所有往生動物亡靈都能安息。