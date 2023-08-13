台北市立動物園雄性穿山甲「士林」最初被遊蕩犬隻咬傷入園急救，由於少了外肢和尾巴無法在野外生存，最終由動物園收容過著安穩的生活，更在今年7月與雌性穿山甲「枇杷膏」生下寶寶「膏夏」。園方表示，膏夏出生後兩天身形變得圓滾，看似纖瘦，其實體重達到高標，目前正在媽媽照顧下穩定成長。

士林是2020年在士林區被發現，因外傷嚴重被送到台北市立動物園救傷中心急救的穿山甲。動物園長諶亦聰表示，經獸醫檢查，士林受遊蕩犬隻咬傷，右後肢及尾椎開放性骨折，且有組織壞死等情形，獸醫只能緊急幫牠截肢，以求保住性命。

諶亦聰指出，由於動物口腔存有相當多細菌，士林的傷口經常反覆發炎、潰爛，只能讓獸醫不斷清創。歷經近30次醫療及保育員照顧下，士林慢慢恢復健康。然而，少了後肢和尾巴的穿山甲難以在野外生存，經獸醫評估，不適合野放後收容在動物園。

動物園表示，士林雖然在野外失去牠的角色和位置，如今在農業部林業及自然保育署支持動物園推動的「域外保育計畫」下重生，也有機會繁衍後代留下牠的寶貴基因。

園方也提到，士林的經歷正是野外台灣穿山甲面臨的嚴重威脅，根據農業部2022年統計，台灣的遊蕩犬隻已近16萬隻，可是多數被遊蕩犬咬傷的穿山甲，未必能幸運進入救傷體系，牠們得帶著疼痛的傷口繼續在野外嚴峻環境下勉強求生存，甚至因傷勢過重而死亡，鑑於犬隻攻擊事件不斷上升，令人擔憂原生物種的生存處境。

動物園呼籲民眾，不棄養、不餵食遊蕩貓狗，避免間接促進族群擴張，出門牽繫繩保護野生動物也保護我們的伴侶動物，讓穿山甲和許多野生動物們都能安居在屬於牠們的土地上。