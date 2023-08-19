「台北市中原客家崇正會70周年慶」活動19日開跑，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜皆出席致詞，也不忘合體搶攻客家票。（張芷瑜攝）

傳承客家文化精神，台北市中原客家崇正會19日於台北市客家文化主題公園舉辦「台北市中原客家崇正會70周年慶」活動，除了有親子健行、客家藝文活動展演等，還有打棚頭比賽，現場氣氛熱鬧，台北市中原客家崇正會理事長曾麗卿表示，因為客語是從家庭流失，希望藉家庭戲曲演說，讓親子能在日常對話中活用客語，並傳承客家精神。

曾麗卿表示，今天是台北市中原客家崇正會七十周年紀念日，透過前輩打拚逐漸成為台灣最大客家社團，舉辦的義民祭、千人健行活動、歌謠舞蹈班、社會公益等，都獲得各界好評。

曾麗卿也說，此次活動主軸是推廣客家文化，除了上午健走、藝文展演外，也邀請偏鄉小學來表演，並頒發清寒獎助學金，讓他們能負擔學費，下午活則有四代同堂表演，從家庭戲曲演說來活用客語，因為客語是從家庭流失，希望藉由活動設計補足這塊，也讓客家文化永續傳承。

台北市長蔣萬安表示，崇正會推廣客家文化不遺餘力，並舉辦首屆客家義民祭，方便市民祭拜，也不斷透過活動讓民眾了解客家文化，也歡迎大家有空可到桃園世界客家博覽會參觀台北館，規畫客家列車、巨型互動螢幕、未來車票等，用多元方式邀不同族群參與。

台北市中原客家崇正會表示，上午活動主軸是健康與客家藝文表演，健行安排在河濱公園，路程約3公里，並由鄉音國樂團帶來經典的客家曲目，為親子健行揭開序幕，也盼讓大家活動筋骨，走出快樂。

台北市中原客家崇正會也說，本次舞台演出則邀請崇正會各社團演出，包含統客家精隨的平板、山歌仔、老山歌、國樂、二胡、管樂、現代舞蹈等，以傳統與創新方式呈現，為客家音樂文化賦予新的韻律。

為讓親子在生活中能活用客語溝通，台北市中原客家崇正會分享，此次舉辦創意親子客家劇場、打棚頭比賽，讓親子組隊比賽，跟家中長輩一起上台，以3分鐘為限帶來表演，創意打棚頭則不分年齡，現場可搭配節奏器材演出，並透過朗讀傳承客語文化。