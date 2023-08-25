玖壹壹受邀擔任「2023桃園客家流行音樂節」演出嘉賓。（新視紀整合行銷提供）

金曲歌后彭佳慧、玖壹壹、AKB48 Team TP、DJ周立銘MDD、神棍樂團等人將在9月16、17日於桃園陽光劇場「2023桃園客家流行音樂節」開唱。玖壹壹、彭佳慧分別擔任2日壓軸表演，彭佳慧是第2天壓軸演出，除了演唱客語歌曲外，也將帶來招牌經典歌曲，希望把現場變成大型KTV，熱情邀請民眾一起大合唱。

玖壹壹當天將首次與AKB48 Team TP合作，為活動帶來期間限定合作演出。而AKB48 Team TP首次與偶像玖壹壹合作，心情期待又興奮，團員們異口同聲說，高中晨訓時都是播放玖壹壹的歌曲，更是青春回憶，這次能夠一起合作是美夢成真，一定要向朋友、家人炫耀。

AKB48 Team TP成員潘姿怡表示：「我們給人的印象比較少女、可愛，而玖壹壹則是台客代表，看起來很派，組合在一起感覺蠻衝突，蠻新鮮的。」來自香港的劉曉晴與日本的宮田留佳也說，能與大前輩們一起用客語表演，非常開心也很期待，蔡伊柔分享，自己是聽玖壹壹歌曲長大的，國小曾追星參加玖壹壹在桃園簽唱會，翁彤薰則大讚玖壹壹老少通吃，連她的媽媽也是玖壹壹的粉絲，「媽媽常在家裡循環播放玖壹壹的歌。」