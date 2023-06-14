金曲歌后彭佳慧14日舉辦活動。她以首張客語專輯《我在客廳做的夢》一口氣入圍金曲獎最佳客語歌手、最佳客語專輯和最佳年度專輯3大獎，並將於7月22日在高雄巨蛋舉辦「25周年 RUN WILD 怎樣」演唱會，今日卻透露，近期因為壓力大導致胃食道逆流，目前瘦到僅剩43公斤。

她也表示，最近身體比較虛弱，正努力增胖中，並希望胖回46公斤，自認那樣的身材比例是比較好，加上身體有點肉，去健身也會較好練出結實線條；近期正積極籌備演唱會的她，預告，高雄場的歌單跟台北歌單一定會有所不同，「最近都在跟導演和編曲老師都一直在研究」，更賣關子說，高雄場的神秘嘉賓是天王等級，「和大家都非常有關聯。」

金曲獎頒獎典禮將在7月1日登場，她透露，已準備金曲戰袍，「露腿、露哪邊都可以，用服務大家的心情」，卻強調她不能露肚子，「因為有生過小孩，覺得肚皮不太漂亮，是最沒自信的地方。」她希望奪下金曲「最佳客語專輯獎」，坦言，客語歌手獎是鼓勵的是歌手本人，但客語專輯獎是肯定整張專輯製作的工作團隊，「這次可以被聽見絕對不是隨便做做，我們非常努力，這張專輯可以被金曲獎肯定真的很開心。」