豐原醫院腸胃科醫師王柏政表示，粽子多以糯米製成且配料油膩，如有消化道潰瘍、逆流性食道炎或膽結石者，儘量在白天食用。（豐原醫院提供／陳淑娥台中傳真）

端午節南北兩路各式各樣粽子紛紛出籠，令人食指大動，台中慈濟醫院營養師及中醫師提供「吃粽健康紅綠燈」原則，包括「紅燈」一餐一顆粽、「黃燈」醬料另外放、「綠燈」搭配蔬果吃，再加上穴位按摩，讓愛吃粽的人吃得健康，也能幫助腸胃消化。

台中慈濟醫院營養師戴聖玉表示，一顆粽子熱量約450～600大卡路里，特殊口味甚至上千大卡，如果胃口大開，多吃幾顆粽熱量馬上爆表，她提供「吃粽健康紅綠燈」原則。

「吃粽健康紅綠燈」原則包括「紅燈」：一餐吃一顆粽子後要馬上踩煞車，額外米飯或麵食不能再吃。「黃燈」：醬料另外放，沾少許食用即可。「綠燈」：搭配蔬果一起吃，美味又健康。且飯後30分鐘後，可再吃一個拳頭大小份量水果幫助消化。

台中慈濟醫院中醫部醫師郭佩珍指出，粽子下肚後若「胃嘟嘟」，可按摩「內庭穴」、「行間穴」、「內關穴」，幫忙腸胃蠕動消化。足二、三趾縫間為「內庭穴」；在足一、二趾縫間是「行間穴」；手腕橫紋後三指幅為「內關穴」。

此外，糖尿病友每餐不能吃超過半顆粽子，可選擇全榖雜糧粽做替代，餐後搭配健走、騎單車等低至中強度的運動30分鐘，也能幫助血糖穩定，及腸胃蠕動消化。

豐原醫院腸胃科醫師王柏政則表示，粽子多以糯米製成且配料油膩，如有消化道潰瘍、逆流性食道炎或膽結石者，儘量在白天食用，同時選擇水煮、清淡、少油的粽子，才不會對糖尿病、高血壓、高血脂患者雪上加霜，建議端午節吃粽子，應景嚐嚐即可。