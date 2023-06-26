凱基投顧預期，2024～2025年智原將持續聚焦量產（MP）業務，主要原因在於，智原穩步取得設計定案，每年獲取40～50項新案，大致不受景氣放緩影響，專案總量將持續擴大；其次，完整的IP生態系與IP客製化能力，有助爭取新專案；再者，智原更著重產品生命周期長之專案，且目前進入量產之專案比例不及50％。

匯豐證券也認為，智原每年將奪得足夠充足的新設計案，驅動統包解決方案（Turnkey）業務營收進一步向上。外資估計，智原2024年每股稅後純益將大增逾4成、站上10.58元，2025年再推升至13.94元。

儘管智原2023年營運可能面臨短期下滑，但其經營管理階層預估，2023～2025年MP業務營收將年複合成長20％～30％。同時，隨美中對峙升溫，凱基預期，在大陸營運的全球IP與電子設計自動化（EDA）工具業者遭受管制，以及大陸尚未健全的IP生態系，皆有利智原IP業務。