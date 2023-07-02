自今年7月1日起，北北基桃聯手加強進行噪音車稽查，不過因為基隆市環保局人稽查人力不足，尋求警方協助，也引起部分基層警力不滿。基隆市警局表示，此舉是為了解決改裝車噪音擾民，進行的配合。基市環保局也表示，後續將爭取增加相關人力。

自7月1日起，基隆市與雙北市及桃園市共同合作，於暑假期間共同針對噪音車輛擴大執法取締。不過，由於基隆市環保局噪音管制相關人力不足，尋求警方協助進行「環監警聯合稽查勤務」中的噪音車輛檢測。但有基層員警認為，該勤務應是相關單位各司其職，而非相關單位「配合」警方執法，且其間除可能有適法性的問題外，也增加警力負擔。

基市環保局表示，目前僅有1名承辦人員，以及6個委外人力，要因應擴大聯合稽查勤務，實在有困難；再加上警方目前有3名員警已取得了相關證照，才會請求警方協助。目前也已函請環保署裁示適法性問題，尚未獲回覆。

由於噪音取締相關人力不足，自明年起環保局也將採購相關器材，並爭取及補助人員接受相關器材檢測訓練，以增加噪音檢測的量能。

基隆市警局表示，根據民眾報案噪音車輛出沒熱時、熱點，分析多集中在22～24時及0～2時，遍布全市各個行政區以仁一路、南榮路、新豐街、暖暖街、源遠路、中華路、湖海路等路段較為嚴重。

警方與環保局於日前開會研議，除由環保局爭取經費設置聲音照相科技執法外，本於市府團隊「行政一體」，商請領有噪音檢測專業證照之警察人員，針對個案（嚴重）性噪音檢舉案件，協助執行檢測作業，以提升本市改裝車輛製造噪音檢測量能，本議案尚待環保署評估適法性，未來取得行政授權後，亦會由環保局、監理站人員在場共同執行。

至於增加員警勤務負擔，警方表示，目前均與取締酒駕勤務合併執行，並無額外編排「噪音取締」勤務，應不致造成員警的額外負擔。