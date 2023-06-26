士林地院審判長蔡明宏被控性騷擾，被害女法官已向士林地檢署提告，士檢19日已簽分「他」字案偵辦，而蔡本人受訪時喊冤，否認有猥褻、騷擾等情事，全案起因於他對新進女法官多嘮叨幾句，沒想到她（女法官）反應這麼大。

本月16日司法院內網「法官論壇」出現一名署名「妳不孤單」的知情法官，聲稱徵得當事人同意發文，提及女法官去年11月15日中午，人稱「蔡董」的審判長，假借關心工作，開車載他到陽明山共進午餐，期間在山上迷路，女法官要拿出手機導航，蔡用手將她的手機壓回提袋內，接著「不只一輪的噁心騷擾行為」。

女法官身心受創超過半年，加害人仍在士院道貌岸然，雖已逾性騷擾的6個月告訴期，但揭發此事與司法制裁無關，懇請士院、司法院重視，勿再度輕輕放下。

士林地院21日發布，蔡明宏原擔任刑五庭審判長，負責國民法官事務，事發後改配屬在刑事第二庭，擔任行政庭庭長陳明偉同庭法官，蔡免兼審判長職務。

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