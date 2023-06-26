端午節4天連假，台中市審計新村湧入大批觀光人潮。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

端午節4天連假，台中市各景點及商圈逐漸湧入觀光人潮和車潮，台中市觀光旅遊局26日表示，連假4天，全市主要遊憩據點人潮達140萬人次，其中一中商圈、麗寶樂園、后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊分別名列前3名，各地景點遊客也絡繹不絕。

今年端午節4天連假期間，天氣晴朗，許多民眾紛紛把握機會出門踏青旅遊，自連假第1天開始，台中各遊憩景點及商圈逐漸湧入觀光人潮及車潮，根據統計，4天連假全市主要景點遊客人數累計達144萬人次。

觀旅局指出，全市遊客人數累計達144萬人次，其中前3名分別為一中商圈24.8萬人次、麗寶樂園19.6萬人次、后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊14.7萬人次，其他包含審計新村、逢甲商圈夜市、新社及潭雅神綠園道等也都有很高人氣。

觀旅局長陳美秀指出，台中四季花卉繽紛綻放，北屯、南區、霧峰等地阿勃勒開得相當茂盛；金針花、繡球花、向日葵等也陸續在新社、東勢、后里中社等地展笑顏。另外，大坑、谷關及梨山、武陵農場、福壽山農場等山區型景點，仍是民眾遠離都市喧囂、舒緩日常疲憊好處所。

觀旅局表示，台中擁有多元文化底蘊及創新風格，還有串聯各區的便捷交通，台中觀光公車「153谷關線」、「309高美線」、「151阿罩霧線」、「台灣好行-台中時尚城中城線」及即將上路的「台灣好行-豐后線」與台中觀光公車「66副 大坑線」等，歡迎民眾帶著全家大小來台中賞美景、啖美食，一起共創歡樂時光。