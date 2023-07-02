江宏恩近日在衛視中文台《一袋女王》，分享自己20歲出外景時，因為失足敲到頭部並跌落溪裡，導致頸椎2、3節移位，晚一步治療恐怕會半身不遂的驚險回憶。

他說，20多歲時，除了拍戲也是行腳節目《台灣探險隊》的主持人，他因為節目爬了將近30座百岳，也去了很多秘境。有次，他在賀伯颱風後跟著節目前往小烏來的宇內溪，雖然颱風影響嚴重，但因為節目存檔關係還是得去拍攝。

一路上樹木、溪流都比較濕滑，大家還是小心翼翼前往宇內溪終點的瀑布，就在快到終點前的200公尺處，江宏恩要跨過一座倒塌樹木形成的天然木橋時，一時失足頭先敲到樹木後再跌落溪裡，工作人員趕緊搶救，救上來的江宏恩左耳出現撕裂傷，而且血還一直流，工作人員本來擔心他狀況，但江宏恩想說剩下路程不遠，就想把節目拍完，於是攝影大哥幫他在傷口附近，用菸草塞著暫時止血，趕快拍完回台北。

江宏恩說，大概10天後，他發現自己會不定時偏頭痛，指尖跟腳趾也變得冰冷，頓時覺得情況不對，趕緊去看醫生，照完X光之後，才發現頸椎2、3節已經移位，才會有偏頭痛跟手腳冰冷的情況，醫生也說還好他警覺性高早點來看，如果不來看，有可能會因為頸椎移位導致半身不遂，江宏恩進行了半年的物理治療後順利恢復，雖然外景曾發生意外的插曲，但江宏恩還是很感謝20歲時期外景人生帶給他的人生經歷。本集將於7月3日(一)晚上11點衛視中文台播出。