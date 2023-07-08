第25屆台北電影節今（8日）晚間盛大舉行，影帝后稍早公布，由《本日公休》的陸小芬、《疫起》王柏傑奪得，這是陸小芬息影22年回歸的作品，復出即得獎，她上台領獎時也忍不住哭了，感謝北影評委的肯定。

陸小芬一上台就忍不住淚崩，「我是很開心，不是很傷心，20年沒有拍戲，能夠拍《本日公休》，能夠站在這裡拿這個獎，我真的很感恩」，她激動地說自己20年來都把自己當成新人，每天反省、學習，「這個獎對我來說就是最佳新人獎」。

她特地把獎獻給導演傅天余，能夠拍到一部好的劇本，跟碰到一個懂她的導演 ，真的很感恩，「謝謝導演寫出這麼棒的劇本，也把機會給我，這個獎是屬於妳的。」她也榮幸能和一群年輕演員、熱愛電影的工作人員一起工作，也感謝監製吳念真率領優秀團隊，「是從未感到的溫暖和被照顧。」

而王柏傑以《疫起》奪下最佳男主角，一上台就興奮脫口飆出髒話，而他也表示自己主演的電影都讓製作方賠錢，不過這次得獎了，而他15年前奪下北影最佳新演員，如今終拿影帝，他也不忘向對手喊話：「張孝全，我得獎了！」

不過王柏傑講感言時，感謝評審、導演、家人還有經紀公司，唯獨沒有謝謝女友謝欣穎，他下台接受訪問時解釋，「我太緊張，台上感謝怕會誤會」，畢竟女友還是評審。