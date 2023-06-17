陳淑芳於未來與希望講座中，以夏花般的絢爛來笑談她的人生。（圖／惠中寺提供）

佛光山惠中寺未來與希望系列講座， 6月16日邀請粉絲暱稱國民阿嬤，稱讚她是台灣國寶的金馬獎最佳女主角陳淑芳座談。在與談人佛光山均頭中小學表演藝術老師鄒曉雲以「夏花絢爛、笑談人生」為題下，暢談數十年閱歷中如何養成超然的人生態度，如何在含淚的日子裡，也能敞開胸懷笑看人生。

從影60餘年，演技精湛細膩的陳淑芳，2020年以《日後，回家路》拿到人生第一座演員獎，同年再以《孤味》和《親愛的房客》獲頒第57屆金馬獎最佳女主角及最佳女配角獎，隔年台灣影評人協會再因《孤味》頒贈她最佳女演員獎。成果豐碩的她仍謙稱自己只是演員，不是明星，她說：「只要你們記得我，哪怕是一場戲裡只有一句話我都會演。」她更分享體悟，人生只有3天，昨天很好，今天開心，明天能張眼活著就好！

惠中寺住持覺居法師（中）贈送結緣品給陳淑芳（右）後與佛光山均頭中小學表演藝術老師鄒曉雲（右）一同合影。（圖／惠中寺提供）

「來自於源頭，還自於源頭。」陳淑芳回憶起70年前與星雲大師的一段師生緣，14歲她就讀宜蘭蘭陽女中時，大師到學校教國文課，大師的威儀、文學造詣深受學生們尊敬，她也對這位特別的國文老師留下深刻印象。不過畢業後她再沒機緣見到大師。終於有一年，在飛機上與大師相遇打招呼，沒想到大師馬上叫出她的本名「陳笑」，事隔多年大師還記得她，讓她非常驚訝。這份感動，讓她功成名就時，回到大師所創辦的均頭中小學，與學生分享自身經驗。

陳淑芳（左）俏皮的與現場來賓開心合影。（圖／惠中寺提供）

陳淑芳在鏡頭前是演母親角色的專業戶，她努力做足每個角色的功課，有一次接了一個講話要漏風的角色，她二話不說，就找牙醫鋸斷三顆上門牙。演藝事業雖有跌跌撞撞委屈歷程，但她不氣餒，反而成為她演員道路的正向動能。座談現場來賓提問，她越演越年輕的秘訣為何？陳淑芳回答說，相由心生，做人要正直，要有正能量，時時保持歡喜，人自然可以越來越年輕。

「人生如茶葉蛋，越裂越有味。」陳淑芳的人生如戲，經歷家道中落、感情受挫、債務纏身，卻依然笑看人生。她說，從小就不怕苦，就算跌倒只要把眼淚擦乾，未來日子依然希望無窮。人不可能一輩子當紅花，專心演戲就是她的孤味，這是一種生活哲學、一種處世精神。人生都不容易，《孤味》戲裡的角色，何嘗不是淑芳老師真實的《孤味人生》？