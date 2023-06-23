65歲資深主持人陳凱倫母親於10日離世，享耆壽95歲，母親的告別式在今（23日）上午8點在台北市立第二殯儀館舉辦，演藝圈好友向娃、紀寶如、歐陽龍、梁修身、趙永馨、張瓊姿、ㄚ頭夫妻、李志希、李志奇、楊貴媚等藝人都到場悼念，而家屬致詞時，陳凱倫先向母親跪拜3次，當天還透露自己現在的癌症病情，表示「不想化療」。

陳凱倫於去年11月罹患扁桃腺癌末期，已動刀將惡性腫瘤切除後恢復成1期，恢復狀況良好，他今挺著挺著病軀送別母親最後一程，哽咽表示今天有很多好朋友到場，都是給他很大的鼓勵，稱讚紀寶如這麼好的公益團體是他喜歡的，「而且從今以後，其他演出我不想做了，演藝圈夠了，我想做的是為長輩、為年輕人多付出一些事情」。

陳凱倫稍早表示未來將把重心放在做公益。（圖／粘耿豪攝）

他還透露現在的病情，「我跟我媽說，其實我的癌症沒有好，我只是ㄍㄧㄥ在那兒，我恢復的不錯，還有半年觀察期，如果隨時發了，請不要讓我做化療，我就想上去跟我媽媽一起，不是我狠心要拋下孩子跟妻子，而是我覺得我要保留不管是上天或母親給我的嗓音，我不想過沒有品質的生活。」

陳凱倫一家人出席陳母告別式。（圖／粘耿豪攝）