交通部民用航空局長林國顯（左起）及桃園國際機場公司總經理范孝倫29日出席「今周刊台灣大未來國際高峰會」，討論綠色運輸的相關議題。（范揚光攝）

今周刊研發長王之杰（左起）、交通部民用航空局長林國顯、桃園國際機場公司總經理范孝倫、中華航空資深副總經理彭寶珠及長榮航空首席副總經理何慶生29日出席「今周刊台灣大未來國際高峰會」，討論綠色運輸的相關議題。（范揚光攝）

今周刊於6月28日、29日舉辦第六屆「台灣大未來 國際高峰會」，以「科技．永續．解密新局」為主題，規劃「全球總經脈動」、「關鍵科技趨勢」、「創新科技與綠色願景」、「淨零永續年代」四大核心議題，期望在高速變革中，與國內外各界近30位重量級領袖，共同探究解密新局。

29日桃園國際機場公司總經理范孝倫在「創新科技與綠色願景」核心議題中，以「整合協力之永續機場」發表專題演講，並在專題演講後與交通部民用航空局長林國顯、長榮航空首席副總經理何慶生、中華航空資深副總經理彭寶珠。

范孝倫在專題演講中表示，3年多來受到新冠肺炎COVID-19疫情的影響，桃園機場的營運量下滑，如今疫情趨緩，各國國境解封，桃園機場的營運量已持續成長，疫情的影響也逐步恢復，根據桃機資料統計，2023年上半年航機起降約9萬架次，旅運量約為1514萬人次。

他指出，目前桃園國際機場目前現有面積1249公頃，正在興建第三航廈與第三跑道，未來將增加684公頃撗建用地，合計將近有2000公頃。在營運方面，桃機有240個公民營單位，3萬5千名工作夥伴，24小時全年無休的運作。

對於航空永續發展趨勢，范孝倫說，自2009年發起的機場碳認證計畫（ACA）共有6個等級，全世界超過500個機場參與，桃園國際機場目前是等級3，也持續改進向前。另外，在綠色機場評比（GAR）部分，從2017年發起開始，每年設定不同主題評估成效，桃園機場也都獲得不錯的成績。

范孝倫強調，桃園機場減碳永續行動不只是口號，除了機場公司落實執行外，尚須與相關工作夥伴，合作推動減碳永續行動。機場公司已完成高效能冰水泵浦汰換，每年減排1172公噸CO2e，還有照明燈具LED化，每年減排2867.2公噸CO2e；另外正在執行冰水主機、冷卻水塔設備汰換與電梯、電扶梯汰換工程及增設怠速裝置等，分別預估每年可減排6015.3公噸CO2e與1924.5公噸CO2e。還有橋氣橋電建置與作業車輛電動化計畫，都有效地減少燃油使用，減少排碳量並改善作業環境。

他也強調，機場公司重視ESG議題，自2019年起，依循國際通用The Global Reporting Initiative（GRI）準則，首次發行年度永續報告書，歷年來也獲得不錯的成績，包括今年度的亞洲最佳永續報告獎（公部門）金獎、亞洲最佳職場報告獎銀獎等。

范孝倫表示，未來在機場減碳永續行動的課題將會是關注新興的低碳能源科技與儲等系統，也將深化與工作夥伴像台灣中油、台塑石油等油品公司，與中華航空、長榮航空、星宇航空等航空公司的合作關係。