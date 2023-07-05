中信投顧指出，根據供應鏈訪查，緯穎取得微軟新一波AI伺服器訂單，將提供中東地區資料中心使用。科技巨擘微軟於今年初發布聲明，將在沙烏地阿拉伯投資設置雲端區域，為包括中東與北非的潛在客戶，提供旗下雲端運算服務，早前亦宣布將在卡達建置全新的雲端資料中心。

法人估計，緯穎在中東地區獲得的相關訂單金額高達40～50億美元，預期2024年下半年量產出貨，以緯穎2022年營收約2,900億元為計算基準，相當於將額外貢獻40％～50％營收，對於2024年營收具有顯著正面影響，2025年則正式進入營收爆發期。

中信投顧認為，緯穎接到中東地區訂單，擴大市場想像空間，2023年營運即使下修已非重點，AI伺服器於下半年與2024年放量出貨，營運動能強勁已取得市場共識。考量中東地區新訂單挹注，將緯穎目標價調高至1,750元，預期股價波段仍有高點可期，惟短線急漲，追高仍需留意風險。