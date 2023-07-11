證券分析師張陳浩說，台股今日由AI題材的緯創領軍，金融助攻，終場大漲逾200點。未來宜留意低位階具有AI概念題材，或是法人默默布局的分離元件、砷化鎵等族群。

AI已成為主流，張陳浩說，有些漲幅已大的個股追高宜留意風險，不少低位階的個股不妨可以留意，例如第3代半導體，除了電動車有需求外，AI也是有需要的，漢磊、嘉晶、中美晶、台勝科等不妨可以留意。另外，發光二極體中的台半、強茂等已經整理很久，後市猶有可為，砷化鎵中的宏捷科等也值得觀察。

盤面上，台積電收在577元，上漲2.12%；緯創鎖漲停113元，再創歷史新高；威盛6月營收創15年來新高，收在漲停板95.5元；金融股的三商壽(2867)、台新金(2887)、新光金(2888)及國泰金(2882)收盤漲幅都在2%以上。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，看好半導體庫存修正後往往能帶動新一波多頭行情，且在生成式AI的驅動下，有利於下半年電子業重回成長軌道，目前看好產業仍以AI相關為主，其次為儲能相關，傳產則以航運觀光較佳，操作上建議聚焦題材股、下半年業績成長股。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，由於FOMC會議紀錄未出現7月後是否結束升息的內容，因此市場需要持續關注更多經濟數據，以評估後續進展，預期「鷹鴿之爭可能越演越烈；另外值得注意的是，時間即將進入第二季財報公布期間，新一輪企業財報與市場展望也將影響股市表現。