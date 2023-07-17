超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今天下午於松山機場抵台，原取消的國立陽明交通大學頒授蘇姿丰名譽博士學位典禮，確定改至7月20日舉行；此外，蘇姿丰暫定19日與供應鏈廠商見面，穩固在AI領域的競爭力。

蘇姿丰日前在超微於舊金山舉行的「資料中心與人工智慧技術發表會」說，MI300X的記憶體是輝達H100的2.4倍，頻寬是H100的1.6倍，性能更加提升，尤其是「推理」能力，代表可支援更大語言模型的運算。此番談話不僅展現超微在AI領域發展的成果與實力，更透露超微和輝達（NVIDIA）在AI領域競爭的強度。

蘇姿丰此次來台，將與和碩及台積電等台灣合作廠商會面，讓台灣半導體及伺服器等產業鏈在AI產業的重要性受到關注。

人稱「半導體女王」，出身台南的她打破性別及種族天花板，2014年10月出任超微執行長（CEO），除了是超微首位女性執行長，也是美國半導體產業華人女性執行長第一人。

AI題材持續熱絡，輝達執行長黃仁勳今年5月來台期間，逛夜市、應粉絲要求在顯示卡上簽名，所到之處都是話題。

身為AI題材的另一名代表人物，蘇姿丰在台灣較少公開露面，原訂7月17日來台接受國立陽明交通大學頒授名譽博士學位，因班機延誤一度取消典禮，仍澆不熄市場對這位「半導體女王」來台的期待；蘇姿丰今天下午搭乘專機抵達台北松山機場，面對在外守候的媒體，蘇姿丰未受訪微笑揮手離開，本週與供應鏈會談及陽明交通大學頒授名譽博士學位的行程，將受市場高度關注。

台南出身的蘇姿丰，其實是黃仁勳的遠親；她3歲時隨父親蘇春槐移民美國，從小就展現對數學領域的興趣，之後進入麻省理工學院（MIT），首次接觸半導體領域。

蘇姿丰曾說，當時還是大一新鮮人的她，看著這小小一片晶片，深感著迷；然而當年告訴別人她在做半導體，只得到「那是什麼？」的反問，何曾想如今人類的生活中，晶片已經成為無所不在的產品。

從麻省理工學院取得電機工程碩士及博士學位後，蘇姿丰成為工程師，陸續任職於德州儀器、IBM等高科技公司，2012年出任超微全球業務部門資深副總裁兼總經理。

2014年，蘇姿丰打破華人女性在半導體產業的天花板，成為超微史上第1位女性執行長，也是美國半導體大廠中首位華人女性執行長。

然而頭銜背後乘載的是壓力，蘇姿丰接掌的超微其實正面臨虧損，股價最低不到3美元；蘇姿丰集中資源在高速運算業務，並委由台積電代工生產，趁著英特爾（Intel）製程技術推進不順，分食英特爾處理器市場。

在蘇姿丰的帶領下，超微成功拿回市占率，蘇姿丰過去受訪時，曾分享自己帶領超微走過低潮的過程，就是放手一搏、大膽嘗試，並以5%法則（5% Rules）作為準則，即便沒辦法一次成長50%，也可以先挑戰5%，讓團隊以更踏實的腳步勇往直前。

蘇姿丰帶領超微擺脫頹勢後的成就，除了讓她在2018年成為全球半導體聯盟主席，更在2021年被美國總統拜登（Joe Biden）任命為總統技術顧問委員會成員；2022年，她正式成為超微董事長。

超微預計第4季量產專為生成式AI設計的晶片MI300X，挑戰輝達龍頭地位；蘇姿丰曾說，過去曾有導師建議她「不是走向難題，而是要跑向它（Run towards problems. Not walk, but run.）」；這名從工程師出身的國際半導體大廠掌舵者，從虧損到挑戰龍頭，用的正是向難攻堅的精神，要在AI領域上衝鋒陷陣、闖一片天。