超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰今天下午於松山機場抵台,原取消的國立陽明交通大學頒授蘇姿丰名譽博士學位典禮,確定改至7月20日舉行;此外,蘇姿丰暫定19日與供應鏈廠商見面,穩固在AI領域的競爭力。

蘇姿丰日前在超微於舊金山舉行的「資料中心與人工智慧技術發表會」說,MI300X的記憶體是輝達H100的2.4倍,頻寬是H100的1.6倍,性能更加提升,尤其是「推理」能力,代表可支援更大語言模型的運算。此番談話不僅展現超微在AI領域發展的成果與實力,更透露超微和輝達(NVIDIA)在AI領域競爭的強度。

蘇姿丰此次來台,將與和碩及台積電等台灣合作廠商會面,讓台灣半導體及伺服器等產業鏈在AI產業的重要性受到關注。

人稱「半導體女王」,出身台南的她打破性別及種族天花板,2014年10月出任超微執行長(CEO),除了是超微首位女性執行長,也是美國半導體產業華人女性執行長第一人。

AI題材持續熱絡,輝達執行長黃仁勳今年5月來台期間,逛夜市、應粉絲要求在顯示卡上簽名,所到之處都是話題。

身為AI題材的另一名代表人物,蘇姿丰在台灣較少公開露面,原訂7月17日來台接受國立陽明交通大學頒授名譽博士學位,因班機延誤一度取消典禮,仍澆不熄市場對這位「半導體女王」來台的期待;蘇姿丰今天下午搭乘專機抵達台北松山機場,面對在外守候的媒體,蘇姿丰未受訪微笑揮手離開,本週與供應鏈會談及陽明交通大學頒授名譽博士學位的行程,將受市場高度關注。

台南出身的蘇姿丰,其實是黃仁勳的遠親;她3歲時隨父親蘇春槐移民美國,從小就展現對數學領域的興趣,之後進入麻省理工學院(MIT),首次接觸半導體領域。

蘇姿丰曾說,當時還是大一新鮮人的她,看著這小小一片晶片,深感著迷;然而當年告訴別人她在做半導體,只得到「那是什麼?」的反問,何曾想如今人類的生活中,晶片已經成為無所不在的產品。

從麻省理工學院取得電機工程碩士及博士學位後,蘇姿丰成為工程師,陸續任職於德州儀器、IBM等高科技公司,2012年出任超微全球業務部門資深副總裁兼總經理。

2014年,蘇姿丰打破華人女性在半導體產業的天花板,成為超微史上第1位女性執行長,也是美國半導體大廠中首位華人女性執行長。

然而頭銜背後乘載的是壓力,蘇姿丰接掌的超微其實正面臨虧損,股價最低不到3美元;蘇姿丰集中資源在高速運算業務,並委由台積電代工生產,趁著英特爾(Intel)製程技術推進不順,分食英特爾處理器市場。

在蘇姿丰的帶領下,超微成功拿回市占率,蘇姿丰過去受訪時,曾分享自己帶領超微走過低潮的過程,就是放手一搏、大膽嘗試,並以5%法則(5% Rules)作為準則,即便沒辦法一次成長50%,也可以先挑戰5%,讓團隊以更踏實的腳步勇往直前。

蘇姿丰帶領超微擺脫頹勢後的成就,除了讓她在2018年成為全球半導體聯盟主席,更在2021年被美國總統拜登(Joe Biden)任命為總統技術顧問委員會成員;2022年,她正式成為超微董事長。

超微預計第4季量產專為生成式AI設計的晶片MI300X,挑戰輝達龍頭地位;蘇姿丰曾說,過去曾有導師建議她「不是走向難題,而是要跑向它(Run towards problems. Not walk, but run.)」;這名從工程師出身的國際半導體大廠掌舵者,從虧損到挑戰龍頭,用的正是向難攻堅的精神,要在AI領域上衝鋒陷陣、闖一片天。