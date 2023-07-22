拜登在白宮羅斯福室發表談話指出，「我們必須洞悉新興科技帶來的威脅，那可能會危及我們的民主和價值，有必要提高警覺。」

拜登特別點出AI，「給我們的社會、經濟及國家安全帶來莫大風險，但也潛藏不可思議的機會，實在令人吃驚」。拜登在白宮接見的七家科技巨頭領袖，分別來自亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、臉書母公司Meta、微軟（Microsoft），以及聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI、Anthropic、Inflection等3家AI新創公司。

拜登表示，隨著AI日益融入個人生活和商業活動，這幾家走在尖端的企業承諾引領「負責任的創新」。

與拜登會面前，這七大AI巨頭矢言推出一系列自我監管的防護措施。白宮表示，這些措施強調三大原則：安全、保障與信任，是未來AI發展的重要基礎。

七大AI巨頭允諾開發「強健的技術機制」，好比浮水印（watermarking）系統，確保使用者能分辨內容是來自AI、而非人類生成。

其他防範AI風險的措施還包括：由獨立專家等進行安全測試、投入偏見和隱私權隱憂研究、分享與政府及其他機構相關風險的訊息、開發對抗氣候變遷等社會挑戰的工具、推出能辨認AI生成素材的透明化措施。

隨著AI技術突飛猛進，2024美國總統大選逼近，憂心AI生成內容會被利用來詐騙及放假消息的聲音高漲。

白宮官員透露，拜登正研擬一項關乎AI安全的行政命令，該命令雖權力有限，但不必經國會批准。不過專家說，這道對AI設限的行政命令，恐引發業界反彈。