受惠於這一波AI狂熱和大幅裁員約21,000人的撙節計畫，該社群媒體巨頭終於擺脫了去年的淒風苦雨，今年以來股價已經大漲1倍多。

前一日谷歌母公司Alphabet也發布了令人驚豔的業績報告，顯示在經濟與通膨疑慮籠罩下，消費者和渴望接觸到消費者的廣告商都還在花錢。

不過，Meta仍然預期2023年和2024年的費用都將增加，以支應法律費用和增加的基礎設施支出等成本。在科技業這場激烈的AI競賽中，基礎設施支出被視為是致勝的關鍵。

執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）表示，持續看到我們所有應用程式的用戶參與都很高，Llama 2、Threads、Reels讓我們擁有一段時間以來最令人興奮的路線圖，而新的AI產品正在籌畫中，VR頭顯Quest 3也將在今年秋季推出。

Meta公布第二季營收年增11%，為320億美元，超出市場預期的311億元，並為2021年第四季以來營收首度實現2位數成長。廣告收入年增12%，優於谷歌的年增3%。

第二季經調整後每股盈餘為2.98美元，優於市場預估的2.91美元。

該公司預估第三季營收介於320億～345億美元，其中值優於市場預估的313億美元。

營收大幅成長應該讓Meta鬆了一口氣，因為該公司正大舉投資以升級數據中心，並在這場AI軍備競賽中維持競爭力，同時每年也將持續投資「元宇宙」（Metaverse）相關軟硬體逾100億美元。

不過Meta將2023年資本支出預測從介於300億～330億美元下修至介於270億～300億美元，稱部分AI相關支出將推遲到2024年。這表示明年的資本支出料將增加。