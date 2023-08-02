創意因今年有兩個5奈米的NRE案因客戶變更規格設計，故遞延到2024年才量產，加上以及SSD、Networking應用的量產數量下修，故年初原預估2023年營收會有雙位數成長，下修只有個位數成長，毛利率也會較2022年度減少數個百分點，而營業利益率也低於去年水準。整體而言，創意預估今年的稅後淨利也會較2022年衰退，在創意上周無預警下修財測後，連續吞下2根跌停，今終於見到跌停打開，但股價持續陷入震盪，一度創下波段壓回新低。

法人點出，IP產業的合約負債金額可視為領先指標，創意第二季的合約負債金額是48.45億元，卻開始低於當季營收53.81億元，類 似像2018年第一季至2021第一季時的狀況，且近三季的合約負債金額斜率開始走緩，故未來需持續觀察創意的成長動能。

長期而言，由於軟體與資料中心業者將AI(人工智慧)/HPC(高速傳輸)晶片的開發委外，有些ASIC(客製化晶片)晶片雖未從NRE(委託設計)階段找創意開發，但客戶會委託創意做2.5D/3D的APT(搭配載板的高階封裝)設計，然後進入ASIC量產，由於進入高階製程後，APT的設計業務會越來越重要，故未來創意於後段APT設計會接到越來越多的案子，有利於帶動明後年尚有成長動能。