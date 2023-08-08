●Meta Platforms

分析師預期Meta今年營收和獲利可能分別增長14%和56%，對於一支預期本益比只有25倍的股票而言，這是非常亮眼的成長表現。報告指出，在未來幾年，Meta股價應該可以很輕鬆地再次翻倍漲，因為其Facebook、Messenger、Instagram和WhatsApp等社群平台組成的app家族將增加更多用戶。

●輝達（Nvidia）

看空者認為輝達的成長前景再好，也大部分都已反映在其股價中，其股票的預期本益比已經高達60倍。如此高的本益比可能使其股價上檔空間受限，且一旦AI熱潮消退，其股價可能崩跌。

報告指出，輝達短線漲幅可能有限，但如果這家公司仍然是生成式AI市場的晶片一哥，其股價就可能在未來幾年再度翻倍。不過，在這個不斷成長的市場中，輝達也將面臨來自其他晶片公司的競爭，這家現在的AI晶片王能否長期保持其技術領先地位目前仍不得而知。

●C3.ai

C3.ai上年度（截至4月）營收僅成長6%，但該AI軟體公司認為隨著宏觀環境改善，其2024財年營收可望成長10%～20%。惟該公司仍然嚴重虧損，其股票似乎也被高估了，是今年營收預測的14倍，因此，Motley Fool認為C3.ai股價可能在不久後腰斬，而非翻倍漲。