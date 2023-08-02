資策會今日宣布成立AI 133 Lab（民生東路四段133號）實驗室啟用儀式，為旗下軟體院負責負責的生成式AI資訊服務新站點，將串聯相關服務生態系統，提供企業導入AI生成式的諮詢、策略、培育相關服務，並對接國內外業者技術研究。

資策會執行長卓政宏表示，AI 133 Lab 對內結合各部門能量，包含前瞻技術研發、人才培訓、資安檢測、法規研究、產業推動以及趨勢顧問服務，對外則集結「政策與學研夥伴」產出前瞻研究指南、前瞻研究網絡，並與國際、國內軟體業者進行技術合作與支援。

今日啟用儀式邀請中華民國資訊軟體協會、中華智慧運輸協會及醫療等公協會共同見證。資策會軟體院代院長蒙以亨代指出，AI 133 Lab是基於推動產業轉型與生成式AI導入過程所面臨的各種面向，提供從導入策略、法律安全、人才培育與基礎建設的快速驗證環境。實驗室的創立只是開始，未來將陸續匯集各界創新能量。